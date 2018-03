Emma en Loïs: geen model maar misschien wel miss

UPDATE Raad Sint Anthonis geïnstalleerd zónder CDA-lijst­trek­ker Voncken

29 maart SINT ANTHONIS - Lijsttrekker Ingrid Voncken heeft officieel haar gemeenteraadszetel in Sint Anthonis geweigerd. Het CDA won de verkiezingen en haalde zeven zetels. Voncken kan haar plaats in de raad niet innemen omdat ze niet in de gemeente Sint Anthonis woont. In plaats van Voncken komt nu Arjan Breijer in de raad.