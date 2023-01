En de winnaar is: de Toebes Singers met Bej Ut Nölerscarnaval

Want na het optreden in Schouwburg Cuijk zaterdagavond houdt het niet op voor de winnaars. Ze worden geacht hun nummer in de carnavalsdagen die volgen keer op keer ten gehore te brengen. ,,Bij alle zittingen, bij formele bijeenkomsten en natuurlijk bij de start van het carnaval.” Mooi dus, die winst. Maar bij die overwinning horen wel verplichtingen. ,,De meeste groepen beschouwen het als een beloning.”