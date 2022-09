En weer is er brand gesticht in de Boxmeerse schilderswijk: ‘We begrijpen dat dit iets kan doen met het gevoel van mensen’

updateBOXMEER - In de schilderswijk in Boxmeer is vrijdag in alle vroegte weer brandgesticht. Het ging dit keer om drie kleine brandjes. Nummers 5, 6 en 7 in een kort tijdsbestek; vorige maand werd de wijk ook al opgeschrikt door diverse brandjes.

Vrijdagochtend om kwart over vijf werd de brandweer gealarmeerd voor een brandje in de Jan Mostaertstraat. Op twee plekken zaten kranten in de heg geduwd, beide proppen waren in brand gestoken.

Buurtbewoners die de brand ontdekten en zelf al hadden geblust, ontdekten bij een rondgang door de wijk ook nog een schutting die in brand stond. Ook daar waren kranten gebruikt om de brand aan te steken. De buurtbewoners hadden ook hier zelf de brand al kunnen blussen.

De politie vond later nog een tas met papier in de aangestoken heg.

Eerdere branden

De laatste keer dat er brand woedde in de Boxmeerse schilderswijk, was op 25 augustus. Toen werd vlam gezet in een afvalzak die onder een coniferenhaag stond. Het weekeinde ervoor moest een caravan er aan geloven. En weer een weekeinde eerder was het plaatselijke brandweerkorps in dezelfde wijk om er twee brandende auto’s te blussen.

De politie doet buurtonderzoek en is met name benieuwd naar eventuele camerabeelden uit de buurt. ,,We gaan uiteraard ook het gesprek aan met de buurtbewoners, want we begrijpen inderdaad dat dit iets kan doen met het gevoel van de mensen. Natuurlijk hopen we daarbij ook informatie te krijgen die ons mogelijk kan helpen”, laat een woordvoerder weten.

‘Terughoudend met 2006'

De verschillende branden in dezelfde buurt roepen in Boxmeer herinneringen op aan een serie van tientallen brandstichtingen in Boxmeer vanaf 2006. Met hulp van vrijwilligers uit de samenleving spande de politie zich toen bijzonder in om een pyromaan te arresteren. Niemand werd aangehouden. Maar het is gevaarlijk om nu te snel verbanden te leggen, zegt de politie.

,,Vooralsnog is er geen enkele indicatie om een relatie te leggen met de incidenten uit 2006. Uitsluiten kunnen we echter op dit moment helemaal niets, maar wat de politie betreft is de nadrukkelijke oproep terughoudend te zijn om dit soort verbanden te opperen omdat die mogelijk tot veel onrust kunnen leiden.”

Volledig scherm De politie ontdekte een zak met papier in een heg. © SK-Media

Volledig scherm De schade aan een schutting in Boxmeer waar brand werd gesticht. © SK-Media