‘Er moet iets gebeurd zijn, waar leerling zelf niks aan kan doen’

Nieuwe wijk in Cuijk: tweekap­pers, vrijstaan­de woningen, patiobunga­lows en tiny houses

CUIJK - Er moeten 150 woningen komen. In de nieuwe woonwijk ‘Wonen in het Groen Zuid’. De wijk verrijst in de oksel van de afrit van de A73, achter bedrijven als de Opel-garage, de McDonalds en Bob's Autowas en Hotel Van der Valk. Ontwikkelaar Van Wanroij gaat er 78 tweekappers, 24 patiobungalows bouwen. Er komen 21 tiny houses en 27 kavels voor zelfbouw.

8 juli