Ergernis over onder meer geluidsoverlast tijdens feest jubilerend Ottersum: ‘Inderdaad gezegd dat de DJ iets langer mocht doordraaien’

Ambulance nodig? In Ven-Zelderhei­de is dat nog steeds een probleem

VEN-ZELDERHEIDE - Het blijkt erg lastig te zijn voor ambulances om op tijd te zijn bij spoedgevallen in de gemeente Gennep. Vooral in Ven-Zelderheide is het probleem groot. Het CDA vindt dat er actie moet worden ondernomen.

22 september