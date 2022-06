Familie slachtoffer tragisch motorongeval Oeffelt zamelt geld in voor eervolle uitvaart, zondag eretocht met motoren

Schietende vrouwen zijn een reddings­boei voor gilde: ‘We gaan met de tijd mee’

SAMBEEK - Ooit was het onbestaanbaar: vrouwen in het gilde. Maar dankzij het doorbreken van de traditie van het Sint Anthonius Gilde als mannenbolwerk is dat Sambeekse gilde alive and kicking.

8 juni