Familie vindt het een tuinhuis, gemeente een tweede woning: ‘Straks gaat iedereen achtertuin volbouwen’

Opgespaar­de geld kan weer naar witbier en kroketten

28 april GENNEP - Het was op goed geluk. Om 11.50 belden Jasper en Sanne uit Houten naar Hotel de Kroon in Gennep om een plek op het terras te reserveren. Het kon. Glimlachend van oor tot oor ‘gewoon weer’ lunchen in de zon. ,,Normaal gaan we wekelijks uit eten.”