Fietser (15) uit Uden zwaargewond bij aanrijding, automobilist (61) uit Zeeland aangehouden

update Steekvlam­men en knallen van ontplof­fing gastank: autobrand mogelijk aangesto­ken in Cuijk

CUIJK - Bij een autobrand aan de Irenestraat in Cuijk zijn woensdagavond grote steekvlammen ontstaan. Ook werden harde knallen gehoord. De brand was zo heftig dat ook de heg en een deel van de tuin vlam vatten. De brand was mogelijk aangestoken.

25 mei