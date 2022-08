Flink wat bermbranden in Land van Cuijk. Brandweer: ‘Kan geen toeval meer zijn’

Elf branden

De brandweerkorpsen van Sint Anthonis en Boxmeer zijn zaterdagmiddag druk bezig om verschillende bermbranden te blussen. Tot nu toe moesten ze op elf verschillende plekken langs de Deurneseseweg in Oploo in actie komen, meldt een woordvoerder van Brandweer Brabant-Noord. ,,Op een afstand van zes kilometer, dat is wel heel erg toevallig.” Dat gelooft hij niet. Hij denkt eerder aan vandalen.

Snel alle bermen maaien

Er is met de huidige droogte maar heel weinig nodig om de bermen in brand te laten vliegen, vertelt de woordvoerder: ,,Een weggegooide sigaret, blikje of glas. Maar ook een hete uitlaat kan brand veroorzaken.” Als een auto stilstaat in een hoge berm. ,,Daarom heeft de landelijke brandweer een brief gestuurd naar alle gemeenten om de bermen zo snel mogelijk te maaien. We begrijpen dat dit in vakantietijd misschien wat lastiger is.” Hij doet ook weer een oproep aan iedereen om op te letten.