Forse file op A73 door ongeluk bij Cuijk

Burenruzie in Cuijk loopt door caviahok uit de hand

31 januari CUIJK- Een 50-jarige Cuijkenaar is door de politierechter in Den Bosch vrijgesproken van het mishandelen van zijn buurvrouw. Het vermeende slachtoffer beweerde dat de man een caviahok op haar had geduwd. Het was het zoveelste conflict in een slepende burenruzie.