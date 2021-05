FVD-gedeputeerde De Bie en Smit stappen op door bestuurscrisis Brabant: ‘Het spijt mij en doet pijn’

NEC-koorts loopt op in Nijmegen: gaat het gebeuren, terug naar de eredivisie?

18 mei NIJMEGEN - Slechts twee overwinningen is NEC verwijderd van een glorieuze terugkeer naar de eredivisie. Dus stijgt plotsklaps de NEC-koorts in de stad. Zeker nu de Nijmeegse eerstedivisionist in de halve finale van de play-offs, donderdagavond tegen Roda JC, eindelijk weer publiek mag ontvangen.