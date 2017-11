Ga je solliciteren in Parijs, raak je hele portfolio van 3 jaar kwijt in Thalys

PARIJS/GENNEP/ARNHEM - Op weg in de Thalys-trein van Amsterdam naar Parijs is Renée Kraayvanger (20) uit Gennep een rolkoffer kwijtgeraakt. Daarin zaten álle ontwerpen van haar hele studie Fashion Design aan de ArtEZ in Arnhem. De onvervangbare portfolio had ze nodig voor haar sollicitatie bij modebedrijf Faith Connection. In Parijs dus.

,,Ik was best zenuwachtig voor mijn sollicitatie. Voor het eerst in mijn leven. Ik zou stage gaan lopen voor een half jaar. Het was druk in de trein. Bij aankomst in Parijs kwam ik erachter dat mijn trolley met echt alles wat ik in de afgelopen jaren heb gemaakt was verdwenen. Ik heb alles afgezocht. Op het perron heb ik een kwartier om me heen staan kijken of niet iemand anders per ongeluk mijn koffer had. Nee dus. Onwezenlijk.’’

Nog anderhalf uur te gaan voor haar sollicitatiegesprek. Daar moest ze alle mode-ontwerpen laten zien. ,,Ik heb het thuisfront ingeschakeld. Onder anderen mijn moeder Yvon van Bergen. Zij zijn meteen gaan bellen met de spoorwegen en stations.’’

Lege handen

De modestudente flanste in korte tijd een soort van portfolio in elkaar op haar laptop om niet helemaal met lege handen bij Faith Connection binnen te stappen. ,,Ik mag gelukkig toch stage komen lopen volgend jaar februari. Ze waren vol begrip over de super vervelende situatie en hebben me toch aangenomen. Ze hadden ook al eerder wat ontwerpen van me gezien.’’

Eenmaal thuis in Arnhem waar ze op kamers woont, beseft ze hoe groot het verlies van haar portfolio is. ,,Medestudenten stuurden allemaal berichten om me te troosten. Elk ontwerp met allerlei stofjes en tekeningen, unieke stukken. Alles weg. Ik hoop dat ik de spullen nog terugkrijg. Mijn moeder plaatste een bericht op Facebook dat heel vaak gedeeld is . Ik hoop dat het nog iets oplevert.’’

Hoop