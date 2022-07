Gasselse verkeersgroep: eindelijk gebeden verhoord voor veiliger dorpsverkeer?

Jesse (15) is geslaagd voor zijn ma­vo-diploma. En dat is een extra toffe prestatie als je weet wat hij allemaal man­keert

SINT HUBERT - Geslaagd voor je middelbare school? Dan ben je een topper. De 15-jarige Jesse van Dijk uit Sint Hubert is misschien nog iets meer dan dat. Jesse is ziek. Vrijdag krijgt hij van zijn school, het Merletcollege in Mill, zijn welverdiende mavodiploma. Onlangs kreeg hij van de minister felicitaties én taart.

29 juni