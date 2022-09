‘Gebouwen geven de mens beschutting en intimiteit’

Wethouder wil meebetalen aan energiere­ke­ning (sport)clubs, stoken gemeente­huis negen keer zo duur

CUIJK/GENNEP - Gebruikers van gemeenschapshuizen en sportaccommodaties in de gemeente Land van Cuijk kunnen bij torenhoge energierekeningen rekenen op compensatie. ,,Komt die niet van het Rijk, dan gaan we daar als gemeente een oplossing voor zoeken. We zijn al begonnen om de problemen in beeld te brengen”, zegt wethouder Willy Hendriks (Accommodaties).

