‘Geef ook energietoeslag aan degenen die iets boven de officiële armoedegrens zitten’

Keeper Niek Schiks uit Linden maakt profdebuut bij PSV

EINDHOVEN - Niek Schiks heeft zijn debuut gemaakt in het profvoetbal. De 18-jarige keeper uit Linden verdedigde maandagavond het doel van Jong PSV in de thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tegen TOP Oss (0-3).

6 september