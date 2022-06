Geen lawaai, het wordt een stille tocht met motoren voor jonge slachtoffers motorongeval Oeffelt

Volgens medeorganisator Daniël Sanders, vriend van de twee 19-jarige Cuijkse slachtoffers, is daar in overleg met de autoriteiten voor gekozen. ,,De politie wil niet hebben dat we lawaai maken.”



Hij verwacht komende zondag een hoge opkomst voor het eerbetoon dat in Cuijk start. ,,Ik denk dat er zo’n 200 tot 250 deelnemers op scooters en motoren zijn.”



Het aantal mensen dat bij de start van de rit aanwezig zal zijn, zal rond de vierhonderd liggen, schat hij. ,,We verzamelen vanaf 12.00 uur ’s middags op de parkeerplaats achter het station. Drie kwartier later stellen we ons op. Om een uur houden we een minuut stilte en daarna vertrekken we.”