Geen treinen tussen Nijmegen en Cuijk

Oekraïners in Linden overstelpt met liefdadig­heid: ‘Het lukt eigenlijk altijd om binnen 24 uur een verzoek in te willigen’

LINDEN - Ze worden op een maaltijd uitgenodigd bij Lindense families thuis. Hebben inmiddels állemaal de beschikking over minstens één fiets per vakantiehuisje. De kerk van Linden is opgetuigd met een schildering van Maria en Jezus, een ‘iconische’ afbeelding in de stijl zoals dat gebruikelijk is bij orthodox-Oekraïense gelovigen.

5 april