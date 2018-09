Geld voor Q-koortsslachtoffers en nabestaanden gelijk verdeeld

Gennep brengt culturen bijeen in 2019: Jaar van de Ontmoeting

7:00 GENNEP - Kalenderjaar 2019 begint in Gennep met een expositie in Museum Petershuis over de meer dan 42 culturen die in de gemeente wonen. En eindigt met de traditionele kaarsjesavond voor kerst. Die ook in het teken zal staan van interculturele ontmoeting in Gennep.