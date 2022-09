Geluidsscherm als compromis tussen luidruchtige sporters en aanwonenden

Open dag azc Open dag azc Grave: ‘Als politie of ambulance met sirenes hier aankomt, is er niet altijd iets ernstigs aan de hand’

GRAVE/VELP - Azc Grave is een van de asielzoekerscentra die zijn deuren opende dit weekeinde. Om bezoekers een - betere - indruk te geven van het dagelijks leven in een asielzoekerscentrum. ‘Het gaat de laatste tijd gelukkig goed. Even afkloppen.’

25 september