Gemeenten bezoeken 60 ‘spookhuizen’ in regio: diverse misstanden

‘Shoplicht’ bevalt in Boxmeer, maar laat de corona-versoepe­lin­gen maar komen

21 april BOXMEER - De ‘shoplichten’ die ondernemers in Boxmeer in gebruik hebben, werken naar tevredenheid. Klanten kunnen de winkels in, zonder zich per se vier uur van tevoren aan te melden. Alle andere corona-regels moeten wél worden nageleefd. In Boxmeer maakt ruim de helft van de winkeliers gebruik van het systeem en ze gaan daarmee door tot de naderende versoepeling van de coronaregels. Maar ook daarna.