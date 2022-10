Gennep moet op zoek naar nieuwe ambtenarenbaas

Van de 10.000 extra Brabantse woningen komen er 1200 in gemeente Land van Cuijk

DEN BOSCH - Brabant bouwt komende jaren meer huizen dan eerder gedacht. Tot en met 2030 komen er ruim 130.000 woningen bij, tienduizend meer dan was afgesproken. Voor de gemeente Land van Cuijk gaat het om vierduizend nieuwe huizen, dat zijn er 1200 extra. Vraag is nog wel of de ambitieuze opdracht haalbaar is.

15 oktober