Genneps stel dat verdacht wordt van 41 miljoen euro fraude voorlopig vrij

Centrum Overloon is te donker

14:26 OVERLOON - Oversteekplaatsen in het centrum van Overloon worden beter verlicht. Automobilisten blijken in de avonduren te vaak voetgangers over het hoofd te zien, ook al maken die van het zebrapad gebruik. ,,En als het regent, is het helemaal opletten", zegt wethouder Jeu Verstraaten.