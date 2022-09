Gerrit van Lowe (Twan Robben) presenteert streekroman: Krachtige mannenbroeders uit Beugen

Sambeek kijkt verder dan mislukt debuut: ‘Teams moeten bij ons niet graag op bezoek komen’

De heldhaftige nacompetitiestrijd die Sambeek voor het eerst in de historie een plek in de vierde klasse opleverde, kreeg een prominente plaats in de clubgeschiedenis. Het eerste duel hogerop wordt slechts een krabbel in de kantlijn: 0-3.

26 september