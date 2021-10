Geschrokken Boxmeerse ontsnapt op nippertje aan brutale hondendieven: ‘Ik dacht maar één ding, wegwezen hier!’

Kijken Na regen, sneeuw en hoogwater is-ie er: de Klooster­gang

22 oktober VIERLINGSBEEK – Er is veel tijd in gaan zitten. „Te veel tijd. Het regende, het sneeuwde, het stroomde over en het was meer werk dan we van tevoren hadden verwacht”, zegt Wim Geurts uit Vierlingsbeek. Maar het kunstwerk ‘Kloostergang’ van kunstenares Sachi Miyachi staat nu te pronken aan de Molenbeek in Sambeek.