Gestolen monument Levi (14) komt terug, vader Berry kan 'zijn zoon weer aankijken'

Ondanks de landelijke aandacht heeft het nog niet geleid tot de vondst van het monument. Vader Berry gaat er stiekem van uit dat dat niet meer gaat gebeuren. ,,Wij denken dat het door iemand in het water is gegooid en dat het nu op de bodem van de Maas ligt. Dat gaan we nog een keer onderzoeken'', zegt hij.



Voor de familie is het belangrijk dat het gedenkhoekje blijft bestaan. ,,Dit was het lievelingsstrand van Levi. Hier kwamen we allebei tot rust. Dit was echt zijn paradijsje'', legt vader Berry uit. Hij was erbij toen zijn zoon werd overvaren door een jetski. Pas een uur later werd hij gevonden. ,,Hij had geen schijn van kans.''