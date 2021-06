Gevaarlijke pillen in Cuijkse wijk opgeruimd, gemeente doet oproep alert te blijven

Pillen rapen, urenlang. Shirley van Hoof van de Wijkraad begon woensdagavond om een uur of zeven nadat ze een bericht kreeg in de WhatsAppgroep van de buurt. Een wijkgenoot vroeg hulp, er lagen honderden pillen in het groen. Ze stond versteld van wat ze zag: ,,Het waren wel duizenden pillen, allemaal verspreid in het zand, onder struiken, we hebben ze in broodzakjes gedaan.”



Naar alle waarschijnlijkheid betreft het antipsychotica van het merk Seroquel, laat de gemeente inmiddels via haar website weten. Van Hoof: ,,Het schijnen hele gevaarlijke medicijnen te zijn. Ik heb begrepen dat twee of drie al dodelijk kunnen zijn. Dit is niet oké. Wat heeft iemand hiermee gewild? Zet als je ze kwijt wilt, gewoon een hele tas vol ergens neer.”