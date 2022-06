Gevechten breken uit in Heijen: 750 jarig dorp terug naar de middeleeuwen

update | met video Politie onderzoekt flesje vloeistof dat werd gevonden bij brand in Cuijk

CUIJK - De politie onderzoekt een brand in een appartement aan de Robijnlaan in Cuijk. Hulpdiensten hebben een flinke steen en een fles vloeistof aangetroffen bij de brandhaard. Onderzoek van de politie moet uitwijzen of het om een molotovcocktail gaat, of een andere vloeistof.

30 mei