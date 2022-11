Gevonden dode in appartement Cuijk is een man

Land van Cuijk tast in duister over verlicht gemeente­huis in tijden van energiecri­sis

CUIJK - De gemeente moet toch het goede voorbeeld geven? Juist nu in tijden van geëxplodeerde gasprijzen en torenhoge energierekeningen, zo klinkt de onvrede door op sociale media over het verlichte gemeentehuis in Cuijk.

9 november