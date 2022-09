Goed geïsoleerd huis moet geldnood voorkomen in gemeente Gennep

LADIES TOUR Een-twee­tje voor Team DSM in Gennep: Kool spurt in de Niersstad naar zege

GENNEP - Op de Markt in Gennep is Charlotte Kool donderdagmiddag gehuldigd als winnaar van de derde rit in de Simac Ladies Tour. De renster van Team DSM was in de Noord-Limburgse stad de beste in de eindsprint.

