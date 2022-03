Goed nieuws voor Brabanders die tanken over de grens: Belgische accijnzen voor brandstof gaan omlaag

De accijnzen op diesel en benzine gaan in België omlaag. Door de stijging van de brandstofprijzen besluit de Belgische minister van financiën in te grijpen. Bij de zuiderburen worden de accijnzen verlaagd met 0,175 euro per liter. En dat is goed nieuws voor Brabanders die geld willen besparen bij een pomp over de grens.

Wie straks in België 60 liter tankt, is door de verlaging omgerekend tien euro goedkoper uit. Het is de bedoeling dat de maatregel dit weekend al ingaat. ,,We doen er alles aan om dit tegen dit weekend in orde te brengen”, verklaart de Belgische minister van Financiën. De ingreep geldt in ieder geval tot midden juni.

De prijsdaling komt niet als een verrassing: de maatregel werd vorige week al aangekondigd door de Belgische regering om vooral gezinnen financieel te ontlasten. Maar het verlagen van de accijns komt ook goed uit voor Brabanders die goedkoper over de grens willen tanken. In Nederland is de benzine prijs in de afgelopen weken tot een recordhoogte gestegen, hoewel deze maandag weer licht daalde.

Brabantse files in België

Nog steeds loont het voor Nederlanders in het grensgebied om in België te tanken, wat eerder deze maand al zorgde voor files. ,,Het is echt een tankgekte, die niet lijkt op te houden. Maar ook hier stijgen de prijzen dagelijks”, zei een medewerker van een tankstation in de Belgische plaats Ravels.

De lagere accijnzen kunnen volgens de Belgische minister eerder dan juni worden opgeheven als de brandstofprijzen dalen: ,,De accijnzen zullen opnieuw stijgen wanneer de prijs onder de 1,7 euro per liter komt.” Als dat niet gebeurt, wordt de maatregel volgens de minister net voor de zomervakantie in België opnieuw tegen het licht gehouden.

Nederland verlaagt accijnzen tot einde jaar

Ook in Nederland gaan de accijnzen voor brandstof omlaag, maar wel later: vanaf 1 april. Die verlagingen blijven tot het einde van het jaar. Het kabinet trekt miljarden uit om de koopkrachtdreun te verzachten die volgt op de hoge inflatie en de Russische inval van Oekraïne.



