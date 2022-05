GroenLinks-PvdA Land van Cuijk is een voorbeeld voor Den Haag

De partijen GroenLinks en PvdA gingen in het Land van Cuijk voor de verkiezingen in november vorig jaar met elkaar het gesprek aan over samenwerking. En niet alleen met elkaar. „We hebben gesprekken gevoerd met partijen waar wij van dachten dat er enige linkse signatuur in zat”, zegt Han Welbers van GroenLinks-PvdA. „Kijken of er overeenkomsten tussen de partijen zijn, waar ook de kiezers zich in kunnen vinden.” Met als gevolg dat de twee partijen nu als één fractie in de gemeenteraad zitten.