Grote brand Boxmeer: Tapijthuis voorlopig dicht, Gamma weer open

Jeevan, de eerste Nijmeegse nieuwjaarsbaby, geboren in CWZ

1 januari NIJMEGEN - Baby Jeevan is de eerste nieuwjaarsbaby van Nijmegen, geboren in het ziekenhuis CWZ. Het jongetje is om acht minuten over twaalf geboren, zoon van Deborah Brouwer en Glenn Gokoel Missier uit Oss.