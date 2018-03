Grote brand door ontplofte kachel legt stacaravans bij Heijen in de as

Oorlog in goededoelenland

17 maart GENNEP - De website is niet bereikbaar. En ook op Facebook geeft de stichting Een Speciaal Gebaar even niet thuis. Is er iets aan de hand? ,,Ja", zegt Luud Klarenbeek uit Cuijk die even samenwerkte met initiatiefnemer Corina Willems uit Gennep. En dan komt er een verhaal over de stichting die spullen voor eigen gewin (en gezin) inzamelt. Grote boosdoener volgens haar: Corina Willems, de vrouw achter de stichting.