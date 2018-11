Grote brand legt Udense stal in de as; tienduizenden kippen waren er net uit

Langenboom wil dat er haast wordt gemaakt met woningbouw

31 oktober LANGENBOOM - Meer en sneller bouwen, dat is wat ze willen in Langenboom. Om die mening kracht bij te zetten, wordt woensdagavond op het gemeentehuis in Mill een petitie aangeboden. ,,Er is in heel Langenboom nog maar één bouwkavel te koop”, legt Nort van Schayik uit.