Grote zoekactie na nachtelijke poging tot plofkraak in Siebengewald, verdachte (44) aangehouden

16 juli CUIJK/GRAVE - Om te zorgen dat dorpen langs de Maas droge voeten houden worden er door de gemeenten Cuijk en Grave diverse maatregelen genomen. Zo is de coupure in de dijk bij de Maaskade in Cuijk alvast gesloten. Wanneer andere maatregelen worden genomen hangt af van de waterstand. Een overzicht.