Harde Leerschool: elke druppel zweet op het rugbyveld brengt ‘zoutzakken’ dichter bij een baan

Wel vlaggen voor Oekraïne, opvang vluchtelin­gen in regio nog onduide­lijk

GENNEP/LAND VAN CUIJK - Vooralsnog worden in Gennep en Land van Cuijk als steunbetuiging geen gemeentehuizen verlicht in de Oekraïense kleuren geel en blauw. Land van Cuijk heeft ‘uit solidariteit’ wel vlaggen van Oekraïne besteld. Over eventuele gemeentelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in deze regio is nog veel onduidelijk.

3 maart