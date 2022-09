Helma gaat na 49 jaar achter de kassa ‘van alles en nog niks’ doen

Nieuw: De Gelderlan­der introdu­ceert voor jou DG Geldmeter, om elkaar te helpen

Wilma liet deze week zelf het gas maar afsluiten. Toon kreeg een brief van Essent, of hij voortaan 1500 euro per maand over wilde maken voor gas en licht. En in de Rotterdamse wijk Oude Westen grijpt armoede zo snel om zich heen dat een inwoner verzucht dat hij ‘het niet meer erg vindt om met kapotte schoenen te lopen. Als mijn dochter maar goede heeft.’

19 september