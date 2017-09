Herindelingsplan Land van Cuijk kan prullenbak in

Ronnes kritisch op 'fusierapport' Land van Cuijk

19 september BOXMEER - Oud-politicus Jan Ronnes uit Boxmeer is kritisch op het rapport van onderzoeksbureau Berenschot over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk. Hierin wordt voorgesteld dat één grote gemeentelijke herindeling per 1 januari 2023 het beste is voor de huidige vijf gemeenten. De gemeenteraden praten woensdag over de bestuurlijke toekomst van deze regio.