Het aftellen in Land van Cuijk is begonnen, dus daarom: verkiezingen voor dummies

Gratis advies voor nieuwe gemeente Land van Cuijk: ‘Vuurwerk afsteken? Dat moet gewoon blijven’

STEVENSBEEK - Wat hij van de gastles van een uurtje vond over de komende gemeenteraadsverkiezingen? ,,Was wel leuk’’, zegt Sven Pouwels (14) uit Overloon. ,,Anders had ik Frans gehad’’, zegt de leerling uit havo 3 van Metameer in Stevensbeek met een grote grijns.

18 november