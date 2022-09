Het erfstuk van Giel verhuist naar Grave: de piano komt in een filmcafé te staan

lezers helpen lezersGiel van Dillen uit Culemborg bood zijn piano aan in de rubriek ‘Lezers helpen lezers’: ‘Welke vereniging, verzorgingshuis of particulier doe ik een plezier met een antieke eikenhouten piano (Knauss). Hij is gerestaureerd maar moet worden gestemd’.

Van Dillen: ,,Deze piano is een echt erfstuk. Mijn schoonvader was amateurmusicus en dirigent. Hij bezat heel wat instrumenten waaronder deze Knauss. Hij kreeg hem bij het trouwen van zijn ouders.”

Quote Daarom vroeg ik eerst de kleinkinde­ren, maar die hadden geen belangstel­ling voor het muziekin­stru­ment

,,Na het overlijden van mijn schoonouders kocht een van de dochters het huis, maar ze had daarin geen plaats meer voor de piano. Omdat ik wegdoen geen optie vond, zette ik hem in mijn eigen mancave.” Zelf speelt Van Dillen geen piano en toen zijn vrouw afgelopen november overleed, wilde hij er toch liever vanaf. ,,Hij begon me in de weg te staan. Daarom vroeg ik eerst de kleinkinderen, maar die hadden geen belangstelling voor het muziekinstrument.”

Niemand toonde interesse

,,Het leek me wel mooi als hij een sociale functie zou krijgen en plaatste hem op Marktplaats en Facebook, maar niemand toonde interesse. Omdat ik bij de rubriek ‘Lezers helpen lezers’ in De Gelderlander al eens succes had met een oproep voor een ouderwets filmapparaat, probeerde ik het nog maar eens op deze manier. Het is een leuke rubriek in de krant. Ik lees hem altijd.”

Binnen twee dagen kreeg Van Dillen al een reactie. ,,Mensen die bezig waren met de opstart van een filmcafé in Grave wilden hem graag overnemen. Het is een oude kazerne die nu wordt ingericht als filmcafé. De piano gaat er ook echt gebruikt worden. Daar ben ik heel blij om want hij heeft echt een mooie klank. Ik hoefde er niets voor te hebben, maar kreeg, toen ze hem kwamen ophalen, toch een cadeaubon van ze. Ik ben vooral heel blij dat de oude piano van mijn schoonvader op een mooie plek is terechtgekomen en hoop dat ze er in Grave nog lang plezier van zullen hebben.”