Het land is weer open en we staan allemaal te popelen

En alhoewel de mondkapjesplicht in trein en bus nog even werd aangehouden, mocht vanaf dat moment zo’n beetje alles weer.



Alle clubjes, verenigingen, theaters en evenementenorganisatoren halen oude plannen uit de kast of maken nieuwe en het lijkt wel alsof alles wat twee jaar lang moest worden afgelast in drie maanden tijd moet worden ingehaald. Voordat iedereen weer naar de zon vliegt.



Logisch dat iedereen staat te popelen. Zoals de koorleden van Stadskoor Grave en de muzikanten van harmonie Meer Vreugd uit Gassel die gisteren in de krant lieten optekenen dat ze er heel veel zin in hebben om samen te gaan optreden. Want ‘zingen is heerlijk, zingen is vrijheid’, zeggen ze.