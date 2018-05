Hoe een relatiebreuk zorgde voor problemen rond 'bommenman' Gijs

Lintje voor raadsnes­tor Henk Siroen

6:53 CUIJK - Henk Siroen is maandagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De 71-jarige Cuijkenaar die liefst 37 jaar raadslid is geweest in de gemeente Cuijk, kreeg in bijzijn van zijn familie door burgemeester Wim Hillenaar het lintje opgespeld in de raadzaal van Cuijk.