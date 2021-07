Hoe is het aan de oevers van ‘Monster Maas’, een week na de overstromingen? Volg de beige struiken en de vislucht

Carnaval, in Overloon gewoon in de zomer

19 juli OVERLOON - Hoogwater in de zomer, het blijft bijzonder. Carnaval in de zomer? Zie je ook niet zo vaak. In Overloon wel. Daar trokken in het weekend jeugdprins Koen en Prinses Roos en de jeugdraad van elf op een prinsenwagen door de straten van het dorp.