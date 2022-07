Hoger beroep komt man uit Sint Hubert duur te staan: van voorwaardelijke straf tot brommen in de cel

Bewoner asielzoe­kers­cen­trum lichtge­wond door scherp voorwerp bij ruzie

VELP - Bij een ruzie in het asielzoekerscentrum in Velp is een bewoner lichtgewond geraakt. Met een scherp voorwerp is door een andere bewoner bij het slachtoffer een oppervlakkige snijwond veroorzaakt, schrijft de politie.

19:18