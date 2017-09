Wasserette in Grave: hond in tien minuten schoon

De wasserette is een nieuwe 'attractie' bij Alleswinkel Leny van Kempen in Grave. Verwacht geen hondenwasstraat waar je hond op een lopende band tussen borstels schoongewreven wordt. De baas moet zelf in actie komen, legt Marnix van Druten van de winkel uit.

Oploopplankje

,,Je laat je hond via het oploopplankje het apparaat in lopen. Daarna kun je hem als dat nodig is aan de ketting leggen.’’ Geld ingooien, de programmaknoppen indrukken en wassen maar. De watertemperatuur is met 35 graden aangenaam. ,,Je kunt kiezen of je shampoo wilt gebruiken maar de hond kan, als hij in een kennel is geweest, ook gedesinfecteerd worden.’’ De natte honden kunnen daarna onder de droger.