Honden die schapen doodbeten moeten achter deugdelijk hek in Sint Anthonis

Brandweer Brabant-Noord in nood, gemeenten betalen tonnen extra

18:56 CUIJK/BOXMEER - De brandweer in Noordoost Brabant krijgt steeds meer problemen om zijn taken uit te voeren. Toezicht houden op gevaarlijke bedrijven gaat al niet meer. Ook is er minder tijd om vrijwilligers te betrekken bij ontwikkelingen. Gevolg daarvan is dat vrijwilligers onverschillig worden.