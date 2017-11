Hondenbaasjes in actie tegen ‘dodelijk’ anti-vlooienmiddel: 'Ik kon het niet meer aanzien'

Sint Anthonis onderzoekt kansen voor het opzetten van een nieuw dorpsblad

22 november SINT ANTHONIS - Er komt mogelijk een nieuw dorpsblad voor Sint Anthonis. Jan van Raaij, voorzitter van de dorpsraad: ,,We horen klachten over het verdwijnen van weekblad Omstreeks. Wij hebben gezegd: we kijken of we er iets aan kunnen doen.’’