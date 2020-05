Hoogste aantal opnamen patiënten met coronaverschijnselen in Brabantse ziekenhuizen sinds 1,5 week

VIDEO Molukse demonstra­tie in Gennep: ‘We zijn een kleine wijk, maar we willen strijden’

4 mei GENNEP - De vlag mocht uit in Gennep. Niet alleen de rood-wit-blauwe, maar ook de blauw-wit-groen-rode vlag. Welke? De Molukse vlag. Vanavond was er in de Molukse wijk in Gennep een vredige demonstratie.