Horeca in de regio gaat uit protest massaal open, gemeente gaat niet ingrijpen

Hoe Lesly uit Boxmeer ‘adoptie­moe­der’ werd van de Brit Simon, die de show stal bij The voice of Holland

BOXMEER - De Engelsman Simon Roberts, die zingt op Tenerife en Boxmeer als thuisbasis heeft, duikt ineens op in het tv-programma The voice of Holland. Lesly Peeters weet alles van hem. De 54-jarige Boxmeerse is, zoals Roberts haar noemt, zijn adoptiemoeder.

12 januari