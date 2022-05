In deze Brabantse restaurants eet je volgende week zoutloos: ‘Pure producten hebben al genoeg smaak’

Aan het woord is Robin Groos, mede-eigenaar van restaurant Eden in Valkenswaard. De zaak aan de Eindhovenseweg kreeg in 2020 totaal buiten de verwachtingen om een Michelinster. Nu is het één van de Brabantse deelnemers aan de actie Restaurant Driedaagse (die zes dagen duurt) van de Nierstichting. In Brabant doen ook Het Molenhuys in Rijkevoort, Boompjes Restaurant in Overloon, De Rozario in Helmond, De Treeswijkhoeve in Waalre, Kleijn Geluck in Son en Breugel en Streekrestaurant De Hofkaemer in Bergeijk mee.